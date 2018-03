Sattelzug kippte um

Anzeige

Odenwald-Tauber.Zwei Verletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 200 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch um 18.45 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn ereignet hat. Der 44-jährige Fahrer eines Audi A4 kam in südlicher Fahrtrichtung auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Danach kollidierte er mit einem mit Fahrzeugteilen beladenen Sattelzug. Auch der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte um, wobei er quer auf den drei Fahrspuren zum Liegen kam. Der Audi-Fahrer wurde schwer verletzt, der 48-jährige Sattelzug-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Aus dem beschädigten Tank des Sattelzugs sickerte Dieselkraftstoff ins Erdreich. Eine Verantwortliche des zuständigen Umweltamts befand sich an der Unfallstelle. Sofortmaßnahmen waren nicht erforderlich. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden.