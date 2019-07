Schlangenlinien mit 1,6 Promille gefahren

Öhringen.Ziemlich anstrengend war die Fahrt für einen 56-Jährigen am Sonntag in Öhringen. Der Mann fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes in deutlichen Schlangenlinien. Dabei geriet er immer wieder auf die Gegenfahrbahn und fuhr über Verkehrsinseln. Schließlich stoppte er an einer Haltebucht. Verkehrsteilnehmer benachrichtigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, lief der Motor noch, der Fahrer war am Steuer eingeschlafen. Der Grund für den Erschöpfungszustand: Eine deutliche Alkoholfahne veranlasste die Ordnungshüter zur Anordnung eines Alcotests. Nachdem einem Wert von über 1,6 Promille, standen für ihn der Führerscheinentzug und eine Anzeige außer Frage.

