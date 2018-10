Schüler droht mit Gewalt

Sontheim.Zu einem Großeinsatz der Polizei kam es gestern im Heilbronner Stadtgebiet. Eine Schülerin informierte den Rektor der Sontheimer Mörike-Realschule, dass ein Mitschüler ihr gesagt habe, dass er alle töten wolle und dazu Waffen besorgen und Bomben bauen könne. Daraufhin verständigte der Rektor kurz vor 10 Uhr die Polizei. Da der 16-Jährige sich am Morgen krankgemeldet hatte und nicht in der Schule erschienen war, ordnete ein Richter des Heilbronner Amtsgerichts die Durchsuchung der elterlichen Wohnung an. Auch dort wurde der Jugendliche, der die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit hat, nicht angetroffen. Daraufhin wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet. Die Schule wurde um 13 Uhr geschlossen, die Schüler nach Hause geschickt. Der Nachmittagsunterricht fällt aus. Der Tatverdächtige wurde gegen 13.50 Uhr durch Polizeikräfte festgenommen.

