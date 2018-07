Schwer verletzter Lastwagen-Fahrer

Anzeige

Die beiden 34 und 45 Jahre alten Fahrer des Sattelzugs und Autotransporters schliefen zum Zeitpunkt in ihren Fahrzeugen. Beide wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 000 Euro, am Sattelzug etwa 100 000 Euro und am Autotransporter von zirka 20 000 Euro.

