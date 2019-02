Sieben Personen wurden verletzt

Bad Rappenau.Zu zwei folgenschweren Unfällen kam es am Sonntag auf der A 6 bei Bad Rappenau. Kurz nach 20.30 Uhr wechselte ein in Richtung Nürnberg fahrender 35-Jähriger mit seinem Dacia Duster auf den linken Fahrstreifen, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah er offenbar einen von hinten herannahenden VW Golf eines 36-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass der Golf mit großer Wucht gegen das Heck des Dacias prallte.

Der VW-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Dusters und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden von rund 30 000 Euro.

Nur wenige Minuten später kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall. Eine 32-Jährige bemerkte offensichtlich die bremsenden Autos vor sich zu spät, und es kam zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos.Dabei wurden vier Personen leicht verletzt. Der Sachschaden an den Autos liegt bei rund 50 000 Euro.

