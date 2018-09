Sieben Schlangen verendeten

Beilstein.Einen Dachstuhlbrand in der Höhbergstraße meldeten mehrere Anrufer am Mittwoch um 19.36 Uhr bei Polizei und Feuerwehr. Die Anrufer informierten über eine starke Rauchentwicklung, die aus dem Gebäude drang. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war das Gebäude verschlossen und leer, da sich die Bewohner auf einer Urlaubsreise im Ausland befanden. Da das gesamte Gebäude verqualmt war, mussten die Einsatzkräfte mit Atemschutz in das Innere vorrücken. Der Brand, der sich als Schwelbrand in einem technischen Gerät herausstellte, war schnell unter Kontrolle. Weniger schnell unter Kontrolle zu bringen war der Umstand, dass die Besitzer in ihren Räumlichkeiten eine Vielzahl von Reptilien hielten. Insgesamt zehn Schlangen und ein Leguan. Sieben Schlangen, alles Boas und Pythons, fielen der Qualmentwicklung zum Opfer und verendeten. Der Leguan und zwei Tigerpythons sowie eine Boa Constrictor überlebten. Darunter eine Python mit rund 4,50 Meter Länge und 60 Kilogramm Gewicht. Die Unterbringung der Schlangen stellte die eingesetzte Tierrettung und auch die Polizei die ganze Nacht vor größere Probleme, da es keinerlei geeignete Kapazitäten gab, um die große Schlange sicher unterzubringen.

Letztlich musste die Schlange die Nacht im Fahrzeug der Tierrettung verbringen, bis eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit gefunden worden war. Den Gesamtgebäudeschaden schätzt die Polizei auf 50 000 bis 60 000 Euro. Zumindest die Wohnung im ersten Obergeschoss muss komplett saniert werden, da sich überall Rußpartikel und ein Schmutzfilm abgelagert haben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018