Spende von 120 0000 Euro

In diesem Jahr wurde die Reinhold-Würth-Workout-Woche um eine Spendenaktion und ein Limited Edition-Produkt erweitert. So konnten Würth-Kunden während der Mitreiseaktion einen Magazinschraubendreher mit Signatur von Professor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth und passender Gürteltasche erwerben. Pro verkauftem Schraubendreher dieser Limited Edition geht ein Euro an „Unicef“.

Durch weltweite Vertriebsaktivitäten wurden so insgesamt 120 000 Euro zusammengetragen. Bettina Würth übergab den Spendenscheck am Dienstag an „Unicef“.

„Es gehört seit jeher zur Unternehmenskultur von Würth, sich zu engagieren und auch einen sozialen Beitrag zu leisten. Es freut mich daher besonders, dass diese Spende durch das Engagement verschiedener Gesellschaften der Würth-Gruppe zustande gekommen ist. Das zeigt einmal mehr, dass unsere Unternehmenskultur in allen Gesellschaften gelebt wird“, erklärte Bettina Würth.

Die Spende kommt einem sozialen Projekt auf den Philippinen zugute, dass von „Unicef“ unterstützt wird. Das Molave Youth Home in Quezon City kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, hilft bei ihrer Reintegration in die Gesellschaft und ermöglicht ihnen einen Neuanfang.

