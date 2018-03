Sprinter-Fahrer schwer verletzt

Anzeige

Öhringen.Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Freitag gegen 7 Uhr auf der A6 zwischen Neuenstein und Öhringen wurde der Fahrer eines Sprinters mit polnischer Zulassung schwer verletzt. Der Fahrer war zuvor auf der Ausfahrtspur eines dortigen Parkplatzes ungebremst auf einen in den Parkplatz fahrenden Sattelzug aufgefahren. Die Ausfahrspur des Parkplatzes, der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Warum der Fahrer ungebremst auf den Sattelzug auffuhr, ist derzeit Gegenstand der Unfallermittlungen. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt, am Sprinter entstand Totalschaden.