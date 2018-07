Stadtverwaltung plädiert für den Erhalt

Anzeige

Die Stadtverwaltung Neckarsulm spricht sich für den Kompletterhalt und die schrittweise Sanierung des Freizeitbades Aquatoll aus.

Neckarsulm. OB Steffen Hertwig hatte in den jüngsten nicht-öffentlichen Vorberatungen einen klaren Impuls für den Erhalt des Aquatoll-Freizeitbads gesetzt und den Gemeinderat zu einem eindeutigen politischen Bekenntnis für den Fortbestand des städtischen Eigenbetriebs aufgerufen. Jetzt schlägt die Verwaltung in einer Beschlussvorlage für die kommende Ratssitzung vor, für das Aquatoll der Zukunft Variante eins weiterzuverfolgen und die Verwaltung mit den entsprechenden Planungen zu beauftragen.

Das Gremium hatte in einer Klausur Ende Januar die möglichen Handlungsoptionen auf drei Varianten verdichtet. Variante eins sieht vor, das Erlebnisbad einschließlich Foyer und Restaurant sowie die Saunalandschaft in einzelnen Abschnitten zu sanieren und teilweise zu attraktivieren. Hierfür wird ein Erstinvestitionsaufwand von zwölf Millionen Euro veranschlagt. Zu den Alternativen gehören der Abriss des Erlebnisbades mit Erhalt der Sauna (Variante zwei) und der Komplettabriss von Erlebnisbad und Sauna, so dass nur das Sportbad erhalten bliebe (Variante drei). Über den Beschlussvorschlag der Verwaltung für den Kompletterhalt entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 19. Juli, in der Ballei.