Stars auf der Bank

Zu der Fußball-Mannschaft des FC Bayern München gehören mehr als 20 Spieler. Viele von ihnen spielen sogar in der Nationalmannschaft ihres Landes. Trotzdem dürfen zu Beginn eines Spiels immer nur elf Spieler auf dem Platz stehen. So war es auch am Dienstagabend in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Die Bayern gewannen im Hinspiel gegen Besiktas Istanbul aus dem Land Türkei mit 5:0. Stars wie Arjen Robben und Franck Ribéry saßen anfangs jedoch auf der Ersatzbank. Andere mussten sogar von der Zuschauer-Tribüne aus zusehen. Klar, dass darüber nicht jeder glücklich war.

Der Trainer der Bayern kann das gut verstehen: „Dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er in solch einem Spiel nicht von Anfang spielt, das ist doch ganz normal“, sagte Jupp Heynckes hinterher. Bei so vielen guten Fußballern sei es klar, dass der ein oder andere Spieler mal zuschauen müsse. Er entscheide so, wie er es für richtig halte, sagte Jupp Heynckes.