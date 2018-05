Street-Art für Gerst-Mission

Anzeige

Künzelau.Es sind nur noch wenige Wochen bis zu Alexander Gersts Mission „Horizons“. Zur Ankündigung und Begleitung seines Aufenthalts auf der internationalen Raumstation ISS werden deutsche und europäische Street-Art-Künstler nach Künzelsau geholt. Von Montag, 14. Mai bis Donnerstag, 17. Mai, wird der Künstler Senor Schnu ein Moosgraffiti an der Unterführung beim Kaufland in Künzelsau erstellen. Er bringt seine Kunstwerke schon länger auf die deutschen Straßen. Senor Schnu findet, dass das Moos ihm ähnlich ist – resistent und somit den größten Aufgaben gewachsen. Der Künstler lässt sich gerne beim Arbeiten über die Schultern schauen – also, Zuschauer sind willkommen.

Weitere Street-Art-Projekte sind geplant.