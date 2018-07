Strohballen fingen Feuer

Anzeige

Billigheim.Innerhalb kurzer Zeit kam es in Billigheim zu drei Bränden, bei denen jeweils Heu Feuer gefangen hatte. Am Montag wurde die Feuerwehr Billigheim-Sulzbach-Katzental gegen 15.50 Uhr zum Brandort auf der Höhe zwischen Sulzbach und Billigheim gerufen, da drei Strohballen Feuer gefangen hatten. Dem Eigentümer war es schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Strohballen zu verhindern. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht auf Mittwoch in Billigheim-Sulzbach in der Straße „An der Hohl“, wo sich im hinteren Teil eines Stalles ebenfalls Stroh entzündet hatte.

Schließlich kam es am Donnerstag zu einem weiteren Brand von rund 40 Strohballen im Bereich von Billigheim. In allen Fällen konnten die Brände durch die Einsatzkräfte erfolgreich eingedämmt und ein Übergreifen verhindert werden.