Täter stehlen weißen Mercedes

Ilsfeld.Die Polizei fahndet derzeit nach einem weißen Mercedes GLA mit dem Kennzeichen HN JM 7582, der in der Nacht zum Dienstag nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis gestohlen wurde. Vermutlich brachen drei Täter ein Fenster an dem Gebäude in der Schwabstraße auf und stiegen durch dieses in die Praxisräume ein. Die Täter entwendeten offenbar gezielt verschiedene medizinische Geräte. Zudem stahlen sie einen in der Praxis gefundenen Fahrzeugschlüssel und mit diesem den vor dem Haus stehenden SUV. Eventuell transportierten sie mit diesem sowie ihrem eigenen Fahrzeug die Beute ab.