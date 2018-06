Tankstelle überfallen

Anzeige

Neckarsulm.Schon einen Tag nach einem Raubüberfall auf eine Neckarsulmer Tankstelle nahm die Kriminalpolizei Heilbronn einen Tatverdächtigen fest. Ein zunächst Unbekannter hatte am Donnerstagabend die Tankstelle in der Neuenstädter Straße betreten, bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er seinem Opfer mit der Pistole auf die Stirn, wodurch der 36-Jährige eine offene Wunde erlitt. Er musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Höhe von einigen hundert Euro zu Fuß und stieg kurz danach in ein in Tatortnähe wartendes Fahrzeug eines noch nicht bekannten Tatbeteiligten. Durch einen Zeugenhinweis kamen die Ermittler einem Tatverdächtigen auf die Spur. Der 33-Jährige wurde am Freitag festgenommen. Da sich der Tatverdacht im Laufe der Ermittlungen erhärtete, wurde der polizeibekannte Mann am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde.