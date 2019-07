Tatverdächtiger nun ermittelt

Kirchardt.Ein 23-Jähriger wurde aufgrund eines DNA-Treffers an einem Tatort nach über fünf Jahren als dringend Tatverdächtiger ermittelt.

Der junge Mann, der aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung zurzeit einen „festen Wohnsitz“ in einer Justizvollzugsanstalt hat, war nach dem derzeitgen Kenntnisstand der Polizei in der Nacht zum 1. Februar 2014 in einen Lagerraum eines Einfamilienhauses in Kirchardt eingedrungen und hatte dort einen Laubsack angezündet. Das Feuer ging allerdings zum Glück wieder aus. Vor dieser Tat wurden im Garten hinter dem Gebäude eine Vogeltränke, eine Wäschespinne und andere Dinge zerstört. Das Motiv des polizeibekannten Mannes ist völlig unklar, zumal er die Bewohner des Hauses nicht kannte. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 6000 Euro beziffert. Da er der Drogenszene zugehört, schließen die Ermittler nicht aus, dass er unter starkem Drogeneinfluss stand. Am Tatort sicherte die Polizei eine DNA-Spur.

Vor einigen Monaten wurde der Mann nach einer Messerstecherei erkennungsdienstlich behandelt, wozu auch eine Speichelprobe gehörte. Die Auswertung ergab nun eine Übereinstimmung mit der gefundenen DNA-Spur.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019