Teures Eis, billiges Eis

Eis ist in manchen Ländern richtig teuer. Zum Beispiel in unseren Nachbarländern Dänemark oder Schweiz. Nun veröffentlichten Experten neue Zahlen. Sie zeigen: Viele Sachen kosten in anderen Ländern mehr als in Deutschland. Etwa Essen, ein Fernseher oder Möbel.

Allerdings gibt es auch viele Länder, in denen man dies günstiger bekommt als bei uns. Die unterschiedlichen Preise in den Ländern haben auch etwas mit dem Verdienst der Leute dort zu tun.

Dort, wo es besonders teuer ist, verdienen die Menschen oft auch mehr als bei uns.