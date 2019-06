Topf auf Herd vergessen

Heilbronn.Ein Zimmerbrand in einer Pension in der Heilbronner Deutschhofstraße wurde am Montagabend gemeldet.

Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war.

Die Ursache war der verschmorte Inhalt eines Topfs, der auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen wurde. Die Feuerwehr schaffte den Topf auf den Balkon, so dass es keine Gefahr einer Ausbreitung des Feuers gab.

Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den offensichtlichen Grund ihrer Vergesslichkeit zeigte das Ergebnis eines Atemalkoholtest auf.

Den Sachschaden im Zimmer schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Außer diesem Raum waren alle weiteren im Gebäude noch bewohnbar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019