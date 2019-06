Toter aus dem Neckar identifiziert

Heilbronn.Mit einem DNA-Abgleich stellte die Polizei inzwischen fest, dass es sich bei den im Bereich zwischen der Heilbronner Kläranlage und dem Neckarsulmer Bootshaus gefundenen menschlichen Überresten (wir berichteten) um das Skelett eines 51-jährigen Deutsch-Rumänen aus Heilbronn handelt. Ein Angler hatte am 19. Mai am Ufer einen skelettierten Unterschenkel gefunden.

Am Folgetag fanden Polizeibeamte bei einer Absuche in der Nähe den Rest des Skeletts. Bei einer Obduktion wurden keine Verletzungen festgestellt, die mit dem Tod in Verbindung gebracht werden könnten. Der alkoholkranke Mann wurde im Juli 2016 als vermisst gemeldet. Er war vor seinem Verschwinden in einer Heilbronner Klinik, wollte dort aber nicht bleiben. Die Todesumstände sind unklar.

