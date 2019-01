Trick geht schief

Eppingen.Mit einer neuen Betrugsmaschine ist die Polizei in Eppingen (Landkreis Heilbronn) konfrontiert worden.

Ein Unbekannter hielt sich am Montag gegen 21.30 Uhr auf dem Grundstück eines 45 Jahre alten Mannes in Elsenz auf. Auf Nachfrage erklärte der Mann, er sei Polizeibeamter. Er fragte, ob die Ehefrau des 45-Jährigen mit dem Auto unterwegs sei. Er wusste sogar das Kennzeichen des Pkw der Frau. Dann teilte er mit, dass sie an einem schweren Unfall beteiligt sei und der Ehemann so schnell wie möglich an die Unfallstelle kommen soll. Dann fuhr der Unbekannte mit einem dunklen Auto weg. Der misstrauisch gewordene Elsenzer fuhr nicht sofort los, sondern rief erst einmal seine Frau an.

Als er sie erreichte und sie nichts von einem Unfall wusste, war klar, dass er offensichtlich aus dem Haus gelockt werden sollte. Beschreiben konnte er den Hochdeutsch sprechenden Täter nicht.

