Trotz Risiken Chancen im Blick behalten

Gleichwohl sieht er auch in der mangelnden politischen Stabilität, der Planungsunsicherheit sowie dem Schutz des Privateigentums Themen, die unternehmerische Aktivitäten in vielen Ländern des Kontinents behindern. Trotzdem habe das weltweite Interesse an Afrika als Wirtschaftspartner spürbar zugenommen. Vor allem China engagiere sich bei der Förderung von Rohstoffen und beim Ausbau der Infrastruktur in besonderem Maße.

Auch die Wettbewerber aus den USA, Japan, Indien, Brasilien oder der Türkei verfolgten aggressive Markterschließungsstrategien. Die afrikanischen Partner profitierten von dieser in den letzten Jahren entstandenen Konkurrenz, betonten jedoch immer wieder das große Interesse an einem verstärkten deutschen Engagement, wie Kalhöfer unterstrich.

Vor allem bei der Verarbeitung von Rohstoffen, der Produktion von Lebensmitteln für den heimischen Markt, aber auch mit modernen Maschinen und verlässlichen Energielösungen könne man am Wachstum der afrikanischen Wirtschaft teilhaben. Deutsche Unternehmen seien auch mit ihrer Technologie und der besonderen Kompetenz bei Maßnahmen zur Schulung und Ausbildung von Mitarbeitern besonders gefragt.

Bei 49 Ländern der Afrikazone sei allerdings eine differenzierte Betrachtung elementar. Einige Märkte seien weiterhin von Krisen geplagt, andere zählen mit hohen Wachstumsraten zu den expansivsten der Welt. Der deutschen Wirtschaft bieten sich viele konkrete Möglichkeiten, wie der Referent am Ende seines Vortrages betonte.

In der anschließenden Podiumsdiskussion wurden diese Aspekte vertieft und mit praktischen Beispielen, Zahlen und Erfahrungswerten unterlegt. Der Mulfinger Ventilatorbauer ebm-papst macht zum Beispiel einen Jahresumsatz von zwölf Millionen Euro auf dem Schwarzen Kontinent.

Im Rahmen der Veranstaltung überreichten die Vorstände Petra Tröger und Dr. Helfried Schmidt auch die Urkunden an erfolgreiche Unternehmen der Region, die sich für den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung beworben haben. Rund 4900 Unternehmen aus der Bundesrepublik waren nominiert, davon 809 aus Baden-Württemberg. 742 Firmen und Institutionen, (92 aus Baden-Württemberg) erreichten jetzt die vorletzte Wettbewerbsstufe, die sogenannte Juryliste.

Unter den acht Unternehmen aus der Region Heilbronn-Franken sind auch die Sparkasse Tauberfranken und die Data Modul GmbH aus Weikersheim. Die Urkunde für die Sparkasse Tauberfranken nahm Vorstandsvorsitzender Peter Vogel entgegen.

Die Sparkasse Tauberfranken, nominiert durch den Landtag von Baden-Württemberg, zeichne sich durch Menschlichkeit, Fairness und Kundennähe aus und halte an dieser Überzeugung fest, wie es in der Begründung heißt. Bei der Data Modul GmbH aus Weikersheim profitiere vor allem der Kunde von der technischen und technologischen Expertise und dem umfangreichen Know-how, auch unkonventionelle Ideen und optimale Konzepte bis zum fertigen Produkt entwickeln und in Serie produzieren zu können. Das Unternehmen habe sich in vielen Jahrzehnten erfolgreich zu einem wichtigen Technologiepartner im Bereich Displaytechnik entwickelt und sei in Europa heute führender Anbieter von TFT-Displays.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018