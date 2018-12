Trucker überprüft

Heilbronn/Hohenlohekreis.Im Rahmen einer Präventionsaktion mit dem Ziel, das Trinkverhalten der Lkw-Fahrer, die auf einer der acht Rastanlagen im Zuständigkeitsbereich des Heilbronner Polizeipräsidiums übernachten, zu überwachen, waren Beamte der Verkehrspolizei am Sonntag unterwegs.

Auf den Raststätten entlang der A 81 und auf den Stellplätzen der Rastanlage Hohenlohe war es immer wieder zu Zwischenfällen mit betrunkenen Truckern gekommen, so dass ein Einschreiten der Polizei notwendig wurde. Ein extremes Beispiel ist ein Vorfall am 3. Dezember. Dort wurde ein Lkw-Fahrer im Führerhaus seines geparkten Sattelzuges angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Da er gesundheitliche Probleme hatte, brachte ihn der Rettungsdienst nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik. Die Tierrettung Heilbronn kümmerte sich um den Hund des 53-Jährigen.

Bei den Überprüfungen am Sonntag kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizei Lkw-Fahrer, die auf einer der Raststätten übernachteten. Acht von ihnen standen laut Atemalkoholtest unter Alkohol, so dass eine Weiterfahrt auf eine bestimmte Zeit untersagt wurde. Am gestrigen Montag wurden zwischen 5 und 9 Uhr insgesamt 140 Trucker, die bereits unterwegs waren, auf Alkohol überprüft. 86 von diesen machten einen Atemalkoholtest.

Und da gab es laut Polizei eine äußerst positive Überraschung: Alle Fahrer saßen mit 0,0 Promille am Steuer.

