Tumulte in einer Moschee

Heilbronn.Zu Tumulten kam es am Sonntagnachmittag in einer Heilbronner Moschee. Um 14.40 Uhr wurde eine Massenschlägerei in den Räumen der Moschee in der Goppeltstraße gemeldet. Die Polizei rückte mit 17 Streifen von verschiedenen Dienststellen an. Es stellte sich heraus, dass sich etwa 200 Mitglieder zu einer Versammlung getroffen hatten, um einen neuen Vorstand zu wählen.

Eine kurdische Gruppierung hatte sich gewaltsam Zugang zum Rednerpult verschafft, um ihren Kandidaten vorstellen zu können. Nach dem Eintreffen der starken Polizeikräfte kehrte zunächst Ruhe ein. Eine halbe Stunde später ging es jedoch wieder los, und die Polizei fuhr wieder mit über 30 Einsatzkräften zur Moschee. Dieses Mal wurde die Veranstaltung aufgelöst, und der Gebetsraum wurde geräumt. Verletzt wurde bei den Auseinandersetzungen angeblich niemand.