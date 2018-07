Umsatz um 6,5 Prozent erhöht

Anzeige

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG, das Mutterunternehmen des Konzerns, erzielte im Juni einen neuen Rekordumsatz von erstmals über 150 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2018 erwirtschaftete die größte Einzelgesellschaft in der Unternehmensgruppe einen Umsatz von 811 Millionen Euro.

Das Betriebsergebnis der Würth-Gruppe liegt im ersten Halbjahr 2018 mit einer Steigerung von 19,4 Prozent bei 400 Millionen Euro. „Wir sind mit dem überproportionalen Ergebnisanstieg zufrieden“, so Robert Friedmann.

Investition in Logistik

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG feierte im Juni den Spatenstich für das neue Umschlaglager im Gewerbepark Hohenlohe direkt an der A 6 – eine Investition in das weitere Wachstum des Unternehmens. Ziel ist es, Liefersplits zu vermeiden und die Positionen pro Bestellung zu bündeln, sodass der Kunde zukünftig genau eine Sendung erhält.

Neben der hohen Qualität der Produkte setzt das Unternehmen noch stärker auf den Service- und Dienstleistungscharakter, um die Partnerschaft mit seinen Kunden weiter zu vertiefen. Auf einer Grundfläche von rund 50 000 Quadratmetern investiert das Unternehmen rund 73 Millionen Euro in das europäische Drehkreuz – 20 Prozent der Aufträge gehen direkt ins europäische Ausland.

Weitere 25 Millionen Euro

Würth Elektronik eiSos investiert zwei Jahre nach Eröffnung eines hochmodernen Logistikzentrums mit Musterfabrik weitere 25 Millionen Euro am Standort Waldenburg. Mit dem Bau von 4000 Quadratmeter Logistik-Nutzfläche und einem vollautomatischen Shuttle-Lager auf 1300 Quadratmetern Fläche werden die bestehenden Lager-, Kommissionier- und Logistikflächen verdoppelt. Der Neubau unterstreicht den hohen Serviceanspruch, die Kunden in aller Welt innerhalb von 24 bis 48 Stunden mit Mustern und großen Mengen elektronischer und elektromechanischer Bauelemente zu beliefern.

Expansion im Elektrogroßhandel

In Italien expandiert der Würth Elektrogroßhandel (W.EG) durch eine strategische Partnerschaft (Mehrheitsbeteiligung) mit MEB s.r.l., einem der führenden Elektrogroßhändler in Norditalien mit Sitz in Schio, Venetien. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 250 Mitarbeiter in 24 Niederlassungen. Das Produktprogramm umfasst vor allem Beleuchtung, Gebäudeautomation, Niederspannungsverteilung und -kontrolle, erneuerbare Energien, Kabel und industrielle Automatisierungstechnik. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der Kartellbehörden.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich im ersten Halbjahr 2018 von 74 159 Ende 2017 um 1975 auf 76 134 erhöht. In Deutschland beläuft sich die Anzahl Mitarbeiter auf 23 305, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent entspricht. Im Außendienst beschäftigt der Konzern 32 898 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie es abschließend in einem Bericht der Würth-Gruppe heißt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.07.2018