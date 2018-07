Ventilatorenlösungen für den asiatischen Raum

Anzeige

„Neben China haben wir auch die aufstrebenden Märkte im Visier, die zukünftig von unserem neuen Standort aus mit Produkten versorgt werden sollen“, sagt Thomas Nürnberger, Geschäftsführer von ebm-papst China. „Hierzu gehören vor allem die Asean Staaten mit Ländern wie Indonesien, den Philippinen oder Thailand, die an der Schwelle vom Entwicklungsland zum Industriestaat stehen“, so Nürnberger.

ebm-papst ist seit 1996 in China vertreten und beschäftigt derzeit rund 1800 Mitarbeiter vor Ort. Die Zentrale, die auch das Entwicklungszentrum für Produkte des asiatischen Marktes beherbergt, ist in der Freihandelszone Waigaoqiao (Shanghai) angesiedelt, das Produktionswerk in Nanhui (Shanghai). Zwei weitere Standorte befinden sich in Hongkong und Qingdao.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.07.2018