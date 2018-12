Vermutlicher Brandstifter sitzt in Haft

Neckarsulm.Nach einer vorsätzlichen Brandlegung im Bereich des Einkaufszentrums „Kaufland“ in Neckarsulm, Rötelstraße 35, am vorvergangenen Montagabend, hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Am Freitag vergangener Woche wurde das Foto eines Tatverdächtigen im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Am Sonntag gegen 14 Uhr wurde ein 50-jähriger Deutscher wegen des dringenden Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und des versuchten Mordes in Heilbronn festgenommen werden.

Hinweis von Bevölkerung

Der entscheidende Hinweis zu dem mutmaßlichen Brandleger kam aus der Bevölkerung. Der Mann lebt seit wenigen Wochen in Heilbronn. Im Laufe des gestrigen Montags wurde er einem Haftrichter beim Heilbronner Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zu den Tatvorwürfen schweigt der Beschuldigte bislang, heißt es abschließend in der gemeinsamen Pressererklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018