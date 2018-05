Verpackung in zwei Teilen

Anzeige

Mulfingen.Zum zweiten Mal in Folge bekam Sebastian Gruber, Verpackungsingenieur bei ebm-papst in Mulfingen, den WorldStar Packaging Award in der Kategorie „Transport“ verliehen. Für die Preisübergabe reiste er gemeinsam mit Mario Kurz, Verpackungsberater des ebm-papst Lieferanten Mondi, bis nach Australien, wo die offizielle Verleihung stattfand.

Dieses Mal wurde mit dem international angesehenen Verpackungsaward Grubers Idee gewürdigt, eine zweiteilige Verpackung für Wandring-Axialventilatoren zu optimieren und einteilig zu gestalten. Dadurch werden Verpackungswerkstoff (Wellpappe) und Aufbauzeiten maßgeblich reduziert.

Konkret ergibt sich daraus eine beachtliche Materialeinsparung von 30 Prozent und eine 48-prozentige Reduzierung der Aufrichtzeit.