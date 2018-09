Weg in die Selbstständigkeit

Heilbronn.Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Heilbronn-Franken bietet am Donnerstag, 20. September, von 15 bis 17 Uhr eine kostenfreie Informationsveranstaltung speziell für Selbstständige im Nebenerwerb an. Angesprochen sind Gründer, die einen ersten Schritt in die Selbstständigkeit wagen oder sich zum Angestelltenverhältnis etwas hinzuverdienen möchten. Das Seminar findet beu der IHK, Ferdinand-Braun-Straße 20, in Heilbronn statt.

Diplom-Volkswirt Thomas Leykauf und Justiziar Stefan Widder von der IHK Heilbronn-Franken geben praxisorientierte Hilfestellung und Anleitung für den Start einer Selbstständigkeit im Nebenerwerb. Programmpunkte sind unter anderem Besonderheiten einer Nebenerwerbsgründung, rechtliche Erfordernisse, Förderprogramme, Buchführung und Steuern, Versicherungen sowie das IHK-Serviceangebot.

Interessenten sollen sich bei der IHK Heilbronn-Franken, Marcel Gerstle, Telefon 0 71 31 / 9 67 71 18, Fax 0 71 31 / 9 67 71 19, E-Mail marcel.gerstle@heilbronn.ihk.de, Internet: www.heilbronn.ihk.de/termine-eu), anmelden.

