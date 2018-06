Weiter die Lust auf Ausbildung wecken

Anzeige

Bis zum morgigen Samstag präsentieren über 190 Aussteller aus allen Branchen, Berufsbereichen und aus den verschiedensten Bildungseinrichtungen im Veranstaltungscenter „redblue“ und im benachbarten Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in einer breitgefächerten „Erlebniswelt der Berufe“ alle Möglichkeiten, die sich in über 200 Ausbildungsberufen und Studiengängen bieten. Damit erreichte diese größte Bildungsmesse in Baden-Württemberg eine neue Rekordbeteiligung.

Die beiden Kammern wollen mit dieser gemeinsamen Veranstaltung deutlich machen, dass sie im Bemühen um qualifizierten Nachwuchs weiter an einem Strang ziehen und jede Möglichkeit ausschöpfen, um alle Bildungspotenziale in der Region zu erreichen, wie IHK-Präsident Unkelbach und Hauptgeschäftsführer Hofmann von der Handwerkskammer betonten.

Dabei macht der IHK-Präsident auch ganz deutlich, dass es durchaus Sinn macht, vor dem Studium einen Handwerksberuf zu erlernen, denn bis 2025 fehlen allein in der Region Heilbronn-Franken rund 20 000 qualifizierte Fachkräfte, quer durch alle Berufe. Unkelbach: „Die duale Ausbildung wird immer attraktiver. Das zeigt der hohe Zuspruch der Aussteller und Besucher der Messe.“

Bei der Eröffnung wurde auch noch einmal deutlich betont, wie wichtig der Kontakt zwischen Firmen und interessierten Jugendlichen ist. Die Messe sei eine ideale Plattform, um sich über die vielen Berufe und Ausbildungen direkt und persönlich zu informieren.

Angebote für Flüchtlinge

Erneut gibt es auf der Messe wieder besondere Angebote für Flüchtlinge, sich in speziellen Messerundgängen und Führungen über berufliche Zukunftschancen in der Region zu informieren. So sollen nicht nur die künftigen Schulabgänger erfahren, was die Region auf dem Sektor Ausbildung, Bildung und Studium zu bieten hat.

Besonders wurde bei der Eröffnung auch auf die am morgigen Samstag stattfindende Last-Minute-Lehrstellebörse aufmerksam gemacht, die wie in den letzten Jahren, noch zahlreiche freie Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2018 bereithält.

Die gemeinsame Bildungsmesse soll die Gelegenheit bieten, dass sich Ausbilder, Auszubildende und künftige Studenten auf Augenhöhe austauschen können, denn auch die Ausbildungsbetriebe sind durch die neue Situation auf dem Ausbildungsmarkt sensibilisiert. Dies bringe Vorteile für beide Seiten, sind sich die Initiatoren der Kammern einig.

In den Erlebniswerkstätten, Innungsständen und Aktionsflächen des BTZ stellen sich 13 Innungen vor und bieten den Besuchern in den „lebendigen Werkstätten“ erste Berührungsmöglichkeiten mit dem späten Beruf. Eine Reihe gezielter Vortragsveranstaltungen ergänzen das Programm rund um das Thema Bildung. Um den Besucherstrom flüssiger durch die Bildungsmesse zu schleusen, fährt zwischen dem Veranstaltungscenter „redblue“ und dem Bildungs- und Technologiezentrum ein Shuttlezug, der die Messebesucher kostenfrei von einem Bereich zum anderen bringt.

