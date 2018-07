Wer nicht auffällt, fällt weg

Anzeige

Moderatorin Saskia Funke gehört mit ihren 21 Jahren zur Zielgruppe und brachte deren Sichtweise mit ein. „Wir bewerben uns in erster Linie bei Unternehmen, die bekannt sind und informieren uns vorrangig im Internet“, erklärt die Studentin an der Medienakademie in München.

Christel Noller, Geschäftsführerin von Fertighaus Weiss GmbH, tut einiges dafür, dass ihre Firma bekannt ist. „Wir kooperieren mit Schulen, und inzwischen schicke ich unsere Auszubildenden in die Klassen, denn die jungen Leute unter sich kommen viel besser ins Gespräch.“ Deshalb werden Praktikanten bei Weiss üblicherweise auch von Auszubildenden begleitet.

„Warum finden denn Betriebe und Jugendliche immer seltener zusammen?“ Das möchte Saskia Funke von Christian Rauch, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, wissen. Er nennt drei Gründe. Erstens sorgt die demografische Entwicklung dafür, dass die Bewerberzahlen zurückgehen. Zweitens spielen die Eltern eine große Rolle, denn sie haben den stärksten Einfluss auf die Berufswahlentscheidung ihrer Kinder. „Alle wollen das Beste für ihr Kind, und viele meinen damit einen Hochschulabschluss, doch oft ist eine duale Ausbildung der weitaus erfolgreichere Weg in den Beruf. Und drittens: „Der schwäbische Arbeitgeber hat recht hohe Anforderungen an die Bewerber. In Bayern beispielsweise gelingt wesentlich mehr Schülern der Direkteinstieg in die Ausbildung, wobei die bayrischen Schüler sicher nicht schlauer sind als die bei uns. Ich rate dazu, bei der Bewerberauswahl mutig zu sein. Wir unterstützen beispielsweise Schwierigkeiten in der Berufsschule durch ausbildungsbegleitende Hilfen.“

Christel Noller hat mit ihren Auszubildenden Filme gedreht und stellt so alle 13 Ausbildungsberufe auf ihrer Homepage vor. Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit bietet Bewerbertage für Unternehmen an, die gleich mehrere Berufe und Lehrstellen anbieten. Karin Käppel erklärt den Vorteil: „Wir kennen die Berufswünsche der Schulabgänger und laden geeignete Bewerber für die Firmen ein.“

Viele Gäste sind überrascht vom Format des Business-Talks der Arbeitsagentur. Ein Unternehmenstheater sorgt mit zwei amüsanten Kurzauftritten für Unterhaltung, und beim anschließenden „Get together“ vertiefen die Gäste im Gespräch mit den Podiumsgästen, dem Referenten und den Ausbildungsvermittlern des Arbeitgeber-Services ihre neu gewonnenen Erkenntnisse.

Ziel der Business-Talk-Veranstaltung ist es, neue Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft zu setzen und den Austausch unter den Unternehmen in der Region zu fördern.

„Wir setzen gezielt Themen auf die Agenda, die unsere Arbeitgeberkunden zukünftig beschäftigen werden“, so Karin Käppel. Und das in einer entspannten Lounge-Atmosphäre, die zur lockeren Meinungsbildung und offenen Diskussionen einladen soll.

Donnerstag, 05.07.2018