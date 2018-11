Wertvolle Goldmaske

Was für eine prächtige Maske! Die Goldmaske ist das Abbild eines runden Gesichtes. Sie ist uralt und bedeckte einst das Gesicht eines Toten. Sie entstand vor fast 4000 Jahren.

Der deutsche Forscher Heinrich Schliemann fand das Stück vor mehr als 140 Jahren bei Ausgrabungen in einem Grab in Griechenland.

Nun ist die goldene Grabmaske in einer Ausstellung in Deutschland zu sehen. Und zwar in einem Museum in Karlsruhe, einer Stadt im Bundesland Baden-Württemberg. Die Maske ist dort einer der Höhepunkte in der Präsentation.

Eine Expertin aus Griechenland brachte das wertvolle Teil nach Karlsruhe – zusammen mit Hunderten weiteren Stücken aus der Antike.

In der Schau soll eine bestimmte Zeit in der Geschichte dargestellt werden: die Zeit der Mykene.

Mykene war vor vielen Tausend Jahren eine der bedeutendsten Städte Griechenlands.

