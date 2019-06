Wetten, dass Beton schwimmt?

Heilbronn.Zum zweiten Mal nach 25 Jahren findet die Betonkanu-Regatta am Samstag, 29. Juni, auf dem Neckar in Heilbronn statt. War es damals mit 49 Kanus aus 31 Institutionen ein eher deutscher Wettbewerb, so werden dieses Mal über 100 Teams aus dem In- und Ausland zu einem spannenden Wettkampf erwartet.

Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, früher selbst Marketingmanager in der Zementindustrie, freut sich, dass dieses beeindruckende Ereignis im Jahr der Bundesgartenschau in Heilbronn mitten in der Stadt entlang der Neckarmeile ausgerichtet wird.

Am Samstag, 29. Juni, ist es wieder soweit: Zum 17. Mal findet dann die Betonkanu-Regatta statt – nach 1994 zum zweiten Mal auf dem Neckar in Heilbronn. Die Veranstaltung ist eine Mischung aus Beton- und Bootsbautechnik, sportlichem Wettkampf und vor allem viel Spaß. Insgesamt haben sich über 100 Damen- und Herrenteams von Universitäten, Fachhochschulen und anderen Institutionen, an denen Betontechnik gelehrt wird, angemeldet.

Wie in den Jahren zuvor sind auch wieder Teams aus der Schweiz, Österreich, Ungarn und den Niederlanden vertreten. „Ich freue mich sehr, dass auch viele Teams aus Baden-Württemberg an diesem Wettbewerb teilnehmen“, betont Steffen Schoch. So kommen Teilnehmer aus Mannheim, Mosbach, Stuttgart und Konstanz. Am Freitag, 28. Juni, können die Betonboote schon auf dem Bootslagerplatz entlang des Neckarradwegs bei der Villa Mertz nahe Götzenturmbrücke besichtigt werden.

Der Wettkampf startet am Samstag um 8 Uhr mit den Vorläufen auf der Regattastrecke. Die Finalläufe finden nach der Bootsparade statt, die gegen 13 Uhr startet. Hier werden neben den Rennkanus auch außergewöhnliche Wasserfahrzeuge der offenen Klasse zu sehen sein. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr auf der Neckartreppe beim Marrahaus unter Anwesenheit von Heilbronns Erstem Bürgermeister Martin Diepgen stattfinden.

Das InformationsZentrum Beton veranstaltet alle zwei Jahre im Auftrag der deutschen Zement- und Betonindustrie die Betonkanu-Regatta.

Partner vor Ort sind die Stadt Heilbronn, die Heilbronn Marketing GmbH und der SV Union 08 Böckingen e.V.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019