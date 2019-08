Wohnung stand in Flammen

Heilbronn.Über eine halbe Million Euro Schaden entstand bei einem Brand am Mittwoch in Heilbronn. Kurz nach 6 Uhr wurde gemeldet, dass in der Käferflugstraße ein Wohnhaus brennen würde.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die oberste Wohnung des dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Flammen.

Die beiden Bewohner der brennenden Wohnung waren nicht zuhause, die anderen Bewohner konnten das Haus verlassen. Lediglich eine Frau wurde vom Rettungsdienst wegen einer eventuellen leichten Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren.

Die Brandursache ist unklar. Da niemand zuhause war, ist ein technischer Defekt wahrscheinlich. Hinweise auf Brandstiftung hat die Polizei keine.

