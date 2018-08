Zeugen sollen sich dringend melden

Anzeige

Erkenntnisse hierzu werden auch durch die Aussagen von Zeugen erwartet, zu denen auch die Verletzten gehören.

Aufgrund ihres Gesundheitszustands waren bislang jedoch noch nicht alle Unfallbeteiligten vernehmungsfähig. Diese Gespräche sowie Befragung derzeit noch nichtbekannter Zeugen stehen noch aus.

Wer am Samstag, 21. Juli, kurz vor 16 Uhr, auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Landesgrenze Bayern/Baden-Württemberg und der Unfallstelle Wahrnehmungen gemacht hat, die mit dem Unfallgeschehen in Verbindung stehen könnten beziehungsweise die den Unfall gesehen haben und bislang der Polizei noch nicht bekannt sind, soll sich beim Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41 / 6 00 40, melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.08.2018