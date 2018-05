Zusammenstoß mit vier Schwerverletzten

Anzeige

Binswangen.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, gegen 16.50 Uhr, in der Hauptstraße in Erlenbach-Binswangen.

Auf Gegenseite geraten

Ein 54-jähriger Seat-Lenker, aus Richtung Neckarsulm kommend, geriet aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenseite. Dort prallte der 54-Jährige gegen den entgegenkommenden Audi einer 21-Jährigen.

Gegen eine Hauswand

Infolge des Zusammenstoßes prallte der Seat noch gegen eine Hauswand und kam in einem Treppenabgang zum Stillstand.