Zwei Mythen der Überschall-Ära

Sinsheim.Bis heute sind sie der Inbegriff der schnellsten Verkehrsmittel aller Zeiten – die Überschall-Flugzeuge „Concorde“ und „Tupolev Tu-144“. In den 1960ern Jahren hielt der Kalte Krieg die ganze Welt in Atem: Atomarer Rüstungswettlauf, Sputnik gegen Apollo, globale Stellvertreterkriege. Trotz oder wegen Spionagevorwürfe hob die sowjetische Tupolev Tu-144 dann am 31. Dezember 1968 zum Jungfernflug ab. Das britisch-französische Gemeinschaftsprojekt „Concorde“ folgte am 2. März 1969 in Toulouse. Auf den Tag genau 50 Jahre später, am Samstag, 2. März 2019, würdigt das Technik Museum Sinsheim dieses Jubiläum mit einer kleinen, aber exquisiten Feierlichkeit: „50 Jahre Concorde und Tupolev Tu-144“.

Auch wenn Stimmen immer lauter verkünden, es werde bald neue, schnellere und vor allem erschwinglichere Überschall-Passagierjets geben, sind und bleiben die einstigen Ost-West-Gegner Tupolev und Concorde unerreicht – zwei Mythen schlechthin, welche vor 50 Jahren die Überschall-Ära einläuteten.

Transport nach Sinsheim

Ein guter Grund für das Technik Museum Sinsheim, die beiden Highlights seiner Ausstellung zu ehren. Zum Jahrestag bietet sich den Museumsgästen und Flugzeugenthusiasten die Möglichkeit, den einstigen Piloten der Concorde F-BVFB kennenzulernen: Jean-Louis Chatelain. Der mittlerweile rüstige Rentner flog die letzten Runden inklusive doppelter Überschallgeschwindigkeit mit dem im Museum ausgestellten Jet. Der ehemalige Flugkapitän berichtet in einem englischsprachigen Vortrag über die Geschichte der Concorde, seine Zeit bei der Air France und insbesondere seinen letzten Flug mit der Concorde. Ferner erzählen die Akteure der damaligen Transportaktionen von den Herausforderungen, die Tupolev Tu-144 und später die Concorde nach Sinsheim zu bringen.

50 Jahre nach dem Erstflug thront ein Exemplar aus den Produktionshallen des Konstruktionsbüros OKB Tupolev auf dem Dach des Technik Museums Sinsheim: die Tupolev Tu-144 mit der Kennung „CCCP-77112“. „Mein Traum war es, für das Museum eine Concorde zu bekommen. Dies war jedoch fast unerreichbar. Also hat der Museumsverein überall, wo es Concorde-ähnliche Flugzeuge gab, versucht, sich ins Gespräch zu bringen. So auch bei Tupolev,“ erinnert sich Museumspräsident Hermann Layher. 2000 war es dann endlich soweit: Auf der „Expo“ 2000 in Hannover kam Alexandr L. Pukhov, technischer Chef der Firma Tupolev, auf das Museum zu und bot dem Museum eine ausgemusterte Tu-144 an. Die Freude war riesig: Welches westliche Museum konnte von sich behaupten, eine der insgesamt 16 produzierten Maschinen ausstellen zu dürfen.

In einem aufsehenerregenden Transport, der über 4000 Kilometer von Moskau nach Sinsheim führte und europaweit ein riesiges Medienecho fand, wurde die Tupolev auf dem Wasser- und Landwege zum Museumsgelände transportiert. Heute thront das 67 Meter lange und 100 Tonnen schwere Flugzeug in Startposition über dem Dach der Halle 2.

Einige Sitzreihen, das spartanische Interieur sowie das Cockpit haben die Restauratoren und Museumsmitarbeiter weitestgehend im Originalzustand lassen können. Was die Technik betraf, so stand diese unter sowjetischer Geheimhaltung – dies erklärt, warum keine Triebwerke mitgeliefert wurden.

Nur eine Nasenspitze dahinter steht das französisch/britische Pendant – die Concorde F-BVFB. Schnelligkeit, gepaart mit einzigartiger Schönheit und grenzenlosem Luxus an Bord, das machte die Concorde aus. In dreieinhalb Stunden von Paris nach New York – solch einen Luxus musste man sich aber auch leisten können. „Die Concorde ist für mich eine Ikone über den Wert der Zeit. Ein Ticket kostete damals das zehnfache eines Economy-Tickets. Dadurch wurde zwar kein Komfort, aber die Hälfte der Zeit gewonnen“, erklärt Concorde-Fan Hermann Layher.

Ein Vierteljahrhundert galt die Concorde als der wahrhafte Traum vom Fliegen. Bis zum tragischen Unglück im Sommer 2000. Danach setzte die Abwärtsspirale ein: Zurückgehende Fluggastzahlen, ungelöste Sicherheitsprobleme und hohe Wartungskosten sorgten für das endgültige Aus der Überschall-Legende. Nach der Außerdienststellung bei Air France durften nur wenige Kultureinrichtungen außerhalb Frankreichs solch einen aerodynamischen Vogel ihr Eigen nennen – eines davon das Technik Museum Sinsheim. Am 24. Juni 2003 landete die Air France „Concorde“ Seriennummer 7 mit der Kennung F-BVFB in Baden-Airpark. Einige Wochen später und nach insgesamt 5473 Flügen trat die Königin der Lüfte ihre letzte Reise in Richtung Kraichgau an. Mehr als 15 Jahre nach dem Transport der Concorde kommt der Museumspräsident immer noch ins Schwärmen: „Auch nach so vielen Jahren ist die Concorde F-BVFB das Highlight unserer Flugzeugausstellung – sie ist und bleibt das schönste Flugzeug der Welt.“

Am Samstag, 2. März,um 13 Uhr begrüßt das Technik Museum Sinsheim die Überschall-Fans im Foyer des Museums. Der Ticketvorverkauf für diese Veranstaltung ist bereits gestartet: Tickets sind im Onlineshop oder an der Museumskasse erhältlich. Sofern noch verfügbar, sind auch an der Tageskasse Karten erhältlich. Im Ticketpreis ist der ganztägige Besuch des Technik Museum Sinsheim sowie der Zutritt zum Vortrag im „Imax“ 3D Kino enthalten. Die Veranstaltung findet zu den regulären Öffnungszeiten des Museum statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung „50 Jahre Erstflug Concorde“ sind unter www.technik-museum.de/50-jahre zu finden.

