Zwei Polizisten wurden verletzt

Weinsberg.Zwei Polizeibeamte wurden am Montagnachmittag in Weinsberg verletzt. Nachdem vom örtlichen Klinikum gemeldet worden war, dass ein 33-Jähriger abgängig sei und in Richtung Weinsberg gehe, fuhr eine Streife des Polizeireviers an. Der Mann wurde bei der Hasenmühle angetroffen. Da er sich weigerte, ins Klinikum zurückzukehren, mussten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen.

Geschlagen und getreten

Der Mann setzte sich dagegen allerdings massiv zur Wehr. Er schlug und trat nach den Polizisten und musste deshalb zu Boden gebracht werden. Erst als es gelang, ihm Handschließen anzulegen, wurde er ruhiger und konnte ins Klinikum zurückgebracht werden.

Zwei Polizeibeamte wurden beim Überwältigen des 33-Jährigen derart verletzt, dass sie dienstunfähig waren.