Anzeige

Odenwald-Tauber.Zwei Verletzte und 100 000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls auf der A 81 am Mittwochabend. Eine 28-Jährige geriet mit ihrem Golf zwischen Osterburken und Möckmühl in Richtung Weinsberger Kreuz auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die rechten Schutzplanken.