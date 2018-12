1000 Euro für neue Spielgeräte

Höpfingen.Der „Mittwochstreff“ des Vereins „Bürger für Bürger“ lockt jede Woche zahlreiche Besucher zum ungezwungenen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und guter Laune in das Bürgerhaus am Plan. Am Mittwoch statteten die Kinder des Kindergartens St. Lioba mit Erzieherin Erika Hauk und Leiterin Lena Schneider der fröhlichen Runde einen Besuch ab, um mit lustigen Singspielen auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Dann hatte Vorsitzende Brigitte Liebler eine erfreuliche Überraschung auf Lager: Die gesammelten Erlöse zahlreicher „Mittwochstreffs“ in Höhe von 1000 Euro wurden zur Anschaffung von Spielgeräten im Außenbereich an den Kindergarten übergeben. Wie Lena Schneider in ihrem Dankeswort wissen ließ, komme die Zuwendung sehr gelegen: „Aktuell ist das Außengelände doch recht kahl“, erklärte sie. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018