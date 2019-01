168 Blutkonserven wurden gefüllt

Höpfingen.Der Blutspendetermin zu Beginn des neuen Jahres am 2. Januar war ein Erfolg. Insgesamt 197 Frauen und Männer folgten dem Aufruf des DRK zur Blutspendeaktion in die Obst-und Festhalle in Höpfingen. Darunter waren 15 Erstspender. Neun Personen konnten aus unterschiedlichen medizinischen Gründen nicht spenden, so dass zum Schluss der Aktion 168 gefüllte Blutkonserven auf den Weg in die Blutspendezentrale nach Mannheim gehen konnten. Die Gesamtzahl in Höpfingen ist beim dem 92. Blutspendetermin auf 15 887 Blutspender gestiegen.

Die Leitung hatte die Blutspendezentrale Mannheim mit der leitenden Schwester Heike Lang und den Ärzten Lilia Moor, Dr. D. Gerber und Wolfgang Sattel. Das Leiterteam der Gesamtaktion des DRK Höpfingen bestand aus Rebecca Eiermann, Michaela Greß und Bernhard Streckert (Bereitschaftsleitung).

35 Mitglieder der Bereitschaft und fünf Jugendrotkreuzler waren aktiv. Dem Küchenteam gehörten Friedbert und Jens Eiermann und die DRK-Frauen an. Bei der Abschlussbesprechung bilanzierten der Vorsitzendes des Ortsvereins, Norbert Kuhn, und die Kollegen der Blutspendezentrale Mannheim eine harmonische Zusammenarbeit zwischen den DRK-Helfern und dem Blutspendeteam und einen reibungslosen Ablauf ohne große Wartezeiten für die Spender.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019