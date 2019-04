2019 wird wieder am Landesturnfest teilgenommen

Waldstetten.Die Generalversammlung der AG Freizeitsport Waldstetten fand am Samstag im Werkraum der Sporthalle statt und beinhaltete Neuwahlen des Vorstandes.

Vorsitzender Andreas Schäfer leitete den Abend ein. „2018 war vielleicht für den deutschen Sport unterdurchschnittlich – aber nicht für uns“, freute er sich, ging auf die wichtige Stärkung des „Wir-Gefühls“ ein. Schäfer dankte allen Aktivposten, die ihre Freizeit in den Dienst der AG stellen. „Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, betonte er und führte nach dem Totengedenken zum Jahresrückblick von Schriftführer Manuel Popp. Als „Herzstücke“ des Vereinsjahres bezeichnete dieser das Waldfest am Brunnenberg mit buntem Rahmenprogramm, Volley- und Fußballspielen, das traditionelle Volleyballturnier in der Sporthalle und das in Höpfingen abgehaltene Hallenfußballturnier.

Nicht unerwähnt ließ Popp, dass Robin Wollenschläger den Lehrgang zum lizenzierten Übungsleiter erfolgreich abgelegt hat.

Organisatorisches besprach der Vorstand in drei Sitzungen. Die Teilnahme am Landesturnfest 2018 entfiel zwar, aber die Waldstettener wollen 2019 wieder dabei sein, erklärte Popp abschließend und verwies auf 92 Mitglieder.

Über die 17 Personen umfassende Mittwochs-Sportgruppe und damit über 25 Radfahrten zwischen 31 und 71 Kilometern, 21 Übungsabende in der Sporthalle mit Gymnastik-, Geschicklichkeits- und Reaktionsaufgaben informierte Eugen Wollenschläger.

Jan Schmitt ging auf die Dienstagsgruppe ein, die vor allem in den Sommermonaten Fußball spielt und am Waldfest einen 3:2-Erfolg gegen die SG Hardheim/Bretzingen 2 verbuchte. Als neue Spieler konnten Simon Albrecht und Clemens Kohler gewonnen werden.

Ein positives Fazit kam von Robin Wollenschläger, der die Jugendgruppe beleuchtete: „Das Miteinander von Jung und Alt funktioniert wunderbar“, hielt er fest und erinnerte an gut verlaufene Trainingseinheiten mit aktuell zwölf jungen Sportbegeisterten sowie ein erfolgs- und erlebnisreiches Jahr.

Ausführlich ging Kassier Ferdinand Nörber auf die Einnahmen und Ausgaben ein, ehe ihm Vorsitzender Schäfer für seine Arbeit dankte. Nachdem die Kassenprüfer Bernhard Heffner und Rudi Schmitt keine Einwände hegten, stellte die Entlastung des Vorstands die Weiche zur Neuwahl. Unter Wahlleitung von Johann Wellie wurden Vorsitzender Andreas Schäfer, 2. Vorsitzender Manfred Heffner, Schriftführer Manuel Popp, Kassenwart Ferdinand Nörber und die drei Beisitzer Alois Heffner, Christian Schäfer und Nico Geiger sowie die Kassenprüfer Bernhard Heffner und Rudi Schmitt gewählt. Weiterhin wurden Eugen, Rainer und Robin Wollenschläger, Tobias Klotzbücher und Jan Schmitt zu Übungsleitern bestimmt. Jugendleiter ist Thilo Außem, während Ian Zeitner und Leon Kuhn als Vereinsdiener wirken.

In der Rubrik „Verschiedenes“ kündigte Andreas Schäfer diverse Termine wie die Grenzwanderung am 7. April und eine geplante Theaterfahrt nach Neuenstadt an. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019