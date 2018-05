21-Jährige schwer verletzt

Anzeige

Höpfingen.Kurz hintereinander haben sich am Mittwoch zwei Auffahrunfälle in der Heidelberger Straße (B 27) ereignet. Auf Höhe der ehemaligen Ziegelei wollte eine 21-jährige VW-Fahrerin gegen 16.50 Uhr nach links in ein privates Anwesen abbiegen. Ein nachfolgender 37-jähriger Lkw-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Aufgrund der Vollbremsung des Lkw-Fahrers musste die nachfolgende 53-jährige Fahrerin eines Ford ebenfalls stark bremsen. Sie und die nachfolgende 21-jährige Lenkerin eines BMW konnten noch rechtzeitig anhalten. Der hinter dem BMW fahrende 28-jährige Opel-Lenker erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Letzterer wurde durch den Aufprall gegen das Heck des Ford geschoben.

Im BMW erlitten die Fahrerin schwere und der Beifahrer leichte Verletzungen. Beide wurden von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.