37-Jähriger wurde schwer verletzt

Höpfingen.Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Glashofen und Höpfingen ereignete. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verlor der 37-jährige Lenker eines Audi in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und stieß gegen eine Verdolung am rechten Fahrbahnrand.

Da der 37-Jährige nicht angegurtet war, zog er sich mehrere Kopfverletzungen zu und musste von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.