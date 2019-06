Höpfingen.Am 19. Juni 1969 wurde nach einer dreimonatigen Probezeit in Höpfingen eine Jugendrotkreuzgruppe gegründet. Diese bestand aus 22 Mitglieder von denen allein 13 Mädchen waren. Zu den Leitern wurden 1969 Brigitte Liebler, geborene Nohe, Lothar Mohr und Norbert Kuhn gewählt. Schon während der Probezeit wurde intensiv gearbeitet und unter anderem auch ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert.

Natürlich kam die kameradschaftliche Seite nicht zu kurz. So wurde unter Leitung von Brigitte Nohe ein Liederabend veranstaltet und in einer Bastelstunde Geschenke zum Muttertag gebastelt.

Ihre endgültige Gründung erfuhr die Jugendrotkreuzgruppe Höpfingen bei einem Tanzabend am 19. Juni 1969 im Feuerwehrgerätehaus.

Heute besteht das Jugendrotkreuz aus drei Gruppen mit 45 Jugendrotkreuzlern und fünf Gruppenleiter. Die verschiedenen Gruppen treffen sich dienstags, donnerstags und freitags in der DRK-Vereinsscheune.

Das Jubiläum „50 Jahre Jugendrotkreuz“ wird mit einem Jugendrotkreuzfest am Wochenende 7./8. September in und an der DRK-Vereinsscheune gefeiert. Die Vorbereitungen sind schon voll im Gange. Eine ausführliche Chronik gibt es zum JRK-Fest.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019