Abschluss im Kindergarten

Anzeige

Waldstetten.„Wir Kinder sagen tschüß, goodbye, die Kindergartenzeit ist nun vorbei“, sagen die künftigen Schulkinder des Kindergarten St. Josef in Waldstetten beim Abschiedsgottesdienst mit dem Thema „Glücklich sein“.Dabei brachten sie ihre Vorfreude auf ihren neuen Ausdruck.

Die Leiterin des Kindergartens, Claudia Schmitt-Böhrer, bedankte sich bei allen Eltern, Erzieherinnen und Freunden des Kindergartens, besonders bei der Vorsitzenden des Elternbeirates, Sabrina Berberich, und der Vorsitzenden des Fördervereins, Elke Sauer. Anschließend fand ein kleines Fest am Kindergarten-Spielplatz statt.

Bevor die Kindergartenzeit endete, standen einige Höhepunkte auf dem Programm. So besuchten die Vorschulkinder den Sinnesgarten in Schwarzach. Bei einer Führung durch den Garten konnten die Kinder optische Täuschungen, einen Barfußpfad sichtbar gemachte Schallwellen und vieles mehr erleben. Ein weiterer Abschlusshöhepunkt war die Waldolympiade mit den künftigen Schulanfängern aus Höpfingen. In kleinen Gruppen mussten, von Förster Hanke und Förster Pogorzelski, gestellte Aufgaben gelöst werden.