Adventszeit beginnt mit dem beliebten Skibasar

Höpfingen.Bereits zum 31. Mal veranstaltet der Förderverein Große Sporthalle Höpfingen am Samstag, 1. Dezember, seinen weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Skibasar. Aus kleinen Anfängen einer Ski-Tauschbörse, die ursprünglich in einem Schulsaal durchgeführt wurde, ist längst der bedeutendste Markt für gebrauchte und vor allem auch für neue Wintersportartikel und Wintersportbekleidung in der gesamten Region geworden. Zum 21. Mal findet parallel dazu der Höpfinger Weihnachtsmarkt statt.

Mit der professionellen Unterstützung des Sportfachgeschäftes Hofmann (Tauberbischofsheim) ist es den ehrenamtlichen Aktiven des Fördervereins gelungen, in Höpfingen beim Skibasar immer wieder eine große Anzahl von Interessenten und ein breites Warenangebot zu aktivieren. Schon vor Jahren musste die Veranstaltung wegen des wachsenden Umfangs und Andrangs in einen Teil der großen Sporthalle verlegt werden.

Speziell für junge Familien ist dieser Skibasar eine willkommene Tausch- und Verkaufsmöglichkeit für anspruchsvolle Wintersportartikel. Ein profunder Skiservice und eine Cafeteria locken in jedem Jahr eine steigende Anzahl von Kauf- und Besuchsinteressenten. Auch für alle, die Wintersportartikel in gutem Zustand veräußern möchten, ist der Skibasar eine ideale Verkaufsplattform. Besonders attraktiv ist der Skibasar dadurch, dass neben den gebrauchten Artikeln auch ein großes Sortiment an Neuwaren angeboten wird. Auch eigene vorhandene Skier können, unabhängig vom Kauf, zum Einstellen und Wachsen zum Skiservice gebracht werden.

Geboren wurde die Idee des Skibasars allein aus der gemeinnützigen Zielsetzung des Fördervereins, wonach alle Einnahmen, die der Verein erwirtschaftet, komplett der Gemeinde Höpfingen zur Verfügung gestellt werden: Ursprünglich für die Errichtung, heutzutage für die Unterhaltung der großen Sporthalle, die vor 25 Jahren eingeweiht wurde.

Die Aktivitäten des Fördervereins sind heute Garant dafür, dass die Hallennutzung für alle Sportbegeisterten trotz der engen kommunalen Finanzen kostenfrei ermöglicht und sichergestellt wird.

Die Warenannahme in der Sporthalle ist am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Der Verkauf findet von 13 bis 17 Uhr statt. Beim Höpfinger Weihnachtsmarkt, der parallel dazu stattfindet, herrscht schon um 15 Uhr, wenn der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht die Jungen und Mädchen besucht und für jeden ein Präsent dabei hat, regelmäßig dichtes Gedränge. Die Jugendkapelle des Musikvereins und die Chöre des Gesangvereins sorgen für stimmungsvolles Ambiente zwischen den zahlreichen vorweihnachtlich geschmückten Buden und Verkaufsständen.

Ein großes Angebot an Verkaufsständen mit Handarbeiten, Weihnachtschmuck und -Präsenten, Angeboten von vielen örtlichen Vereinen und Privatpersonen, dazu ein großes Spektrum an Essensständen mit vielen Schmankerln machen das Besondere dieses Weihnachtsmarktes aus. Daneben locken eine große Weihnachtsausstellung in einem Teil der Sporthalle und in der Schule sowie die Cafeteria die Besucher.

Bis zum späten Abend ist der Bereich um die Schule in der Jahnstraße Treffpunkt der Besucher die sich zum sprichwörtlichen „kouschen“ hier einfinden und dem Markt so ein ganz besonderes Flair verleihen.

