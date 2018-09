Alkoholisiert Pkw gefahren

Höpfingen.Beamte des Polizeireviers Buchen führten in der Nacht von auf Mittwoch in Höpfingen in der Heidelberger Straße Kontrollen durch. Dabei fielen den Beamten zwei Pkw-Fahrer auf, die unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahmen.

Ein bei einem 36-jährigen VW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, bei einem 28-jährigen Fahrer eines Opels einen Wert von 0,94 Promille. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

