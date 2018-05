Alles über die Hilfe im Notfall gelernt

Anzeige

Höpfingen.Wie kann ich helfen? Dieser Frage gingen die Schüler der dritten Klasse der Höpfinger Schule mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes nach. Sechs Ausbilder des DRK kamen mit Norbert Kuhn in die Schule, um mit den Kindern zu arbeiten. Nach einer Einführung zu den Grundsätzen des Roten Kreuzes und einem Informationsfilm über die Arbeit und Entstehung des Roten Kreuzes mit Henry Dunant arbeiteten die Schüler in Kleingruppen mit den Ehrenamtlichen.

An einer Station übten die Kinder, wie sie Hilfe holen können, lernten die Notrufnummer 112 kennen und trainierten das Telefonieren. Dabei merkten sie, dass es in der Aufregung schwer ist, langsam und deutlich zu sprechen, so dass sie an der Leitstelle verstanden werden. An der zweiten Station übten die Kinder, wie sie selbst zum Helden werden und helfen können. Hilfe holen, den Verletzten ermutigen, mit ihm sprechen, ihn nicht allein lassen und ihn zudecken. Den Verbandskasten schauten sich die Kinder an der dritten Station genau an. Jedes Kind bekam die geschminkte Schürfwunde an seinem Körper von einem Mitschüler verbunden. Die Drittklässler lernten, wie sie die Verbände richtig anlegen und ein Pflaster für eine Fingerkuppe schneiden müssen. An der vierten Station lernten die Kinder das Einsatzfahrzeug der „Helfer vor Ort“-Gruppe des Höpfinger DRK und einen Vier-Tragewagen des Katastrophenschutzes kennen.

Die interessierten Kinder bekamen eine Teilnahmeurkunde des DRK. Die Lehrerin Anke Hauck bedankte sich bei den freiwilligen Helfern für den informativen Helfertag.