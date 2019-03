Als kleiner Verein wieder Großes geleistet

Höpfingen.Zur Generalversammlung der Pferdefreunde begrüßte Vorsitzende Anja Stumpf zahlreichen Mitglieder und Gäste. Sie blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück, das mit einem Ausflug zum Haupt- und Landesgestüt Marbach begonnen hatte.

Viele Jugendliche der Pferdefreunde starteten im April bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Jungzüchter und erzielten hervorragende Ergebnisse. Enya Farrenkopf und Katrin Kreuzer erreichten nicht nur die ersten Plätze in ihrer Altersklasse. Enya Farrenkopf holte mit ihrem Ergebnis sogar den Gesamtsieg aller Altersklassen, gefolgt von Katrin Kreuzer auf Rang zwei. Firus Dargatz errang in seiner Altersklasse den ersten Platz im Vormustern, Anna Theresia Hartmann den ersten Platz im Freispringen in ihrer Altersklasse.

Lohn für gute Jugendarbeit

Insgesamt waren sieben Jugendliche aus Höpfingen am Start, wobei Marie-Elisabeth Hartmann, Hanna Nohe, Kim Knapp-Holldorf bei ihrem Debüt ebenfalls vordere Plätze belegten. Dies war ein erfreulicher Lohn für ihre Ausbilderinnen Marion Hilpert-Breunig und Veronic Hilpert-Schönbein.

Die Festkönigin der Pferdefreunde, Laura Kaiser, und ihre Begleiterinnen Bianca Schmitt und Franziska Stumpf stellten sich am Maibaumstellen zusammen mit der Reiterjugend dem Höpfinger Publikum vor. Im Juli stand das Reit- und Springturnier im Mittelpunkt. Bei 22 Prüfungen mit 364 Pferden und 268 Reitern wurde bester Pferdesport in Dressur und Springen gezeigt.

Die Vereinsmeisterschaft gewannen Enya Farrenkopf in der Dressur und Martin Kovacs im Springen. Martin Kovacs errang mit „Brians Lord“ jeweils in den Springprüfungen „Klasse L“ den zweiten und dritten Platz. Enya Farrenkopf belegte in der Dressurprüfung „Klasse E“ den zweiten Rang. Carmen Hemlein sicherte sich mit ihrer Stute „Sancy“ in der Dressurklasse „A*“ den zwölften Platz und Peter Hofmann trug im Ü30-Springen mit „Urmel“ den Sieg davon.

Vorsitzende Stumpf lobte die Hauptverantwortlichen und die Helfer für ihre großartige Arbeit. Gleichzeitig würdigte sie die Turnierreiter Carmen Ackermann, Carmen Hemlein, Peter Hofmann und Martin Kovacs, die trotz des enormen Zeitaufwands die Pferdefreunde bei Reitturnieren erfolgreich vertreten.

Abend der Vereine gestaltet

Ein besonderer Höhepunkt war für den kleinen Verein das Quetschenfest. Galt es doch, den Abend der Vereine zu gestalten. Mit Witz und Elan gelang es der Vorsitzenden Anja Stumpf in Zusammenarbeit mit Nico Hartmann und den Höpfinger Prominenten Alois Gerig, Gundolf (Rotschi) Nohe sowie den Festdamen, das Höpfinger Publikum erneut bestens zu unterhalten.

Im Herbst war für die Jagdreiter Peter Hofmann, Ralf Jaugstetter und Tanja Erhard Saison. Sie nahmen an 15 Jagden teil. Außerdem eskortierten Peter Hofmann und Ralf Jaugstetter den Sieger des Seckenheimer Jagdrennens im Frühjahr.

Im November veranstaltete der Verein in der Reithalle Hilpert-Breunig einen Dressurkurs mit Doro Gräf und beendete mit einem Ausflug zum Festhallenturnier nach Frankfurt sowie einem Winterfeuer das Vereinsjahr.

Bürgermeister Adalbert Hauck dankte dem Verein für die Beteiligung am Quetschenfest und am Rosenmontagsumzug.

Für den positiven Finanzbericht erhielt Schatzmeisterin Monika Jaugstetter Applaus. Nachdem die Kassenprüfer Helga Winter und Oliver Hein eine einwandfreie Buchenführung bestätigt hatten, erfolgte die Entlastung des Vorstands einstimmig. Die Jugendwartinnen Marion Hilpert-Breunig und Nicole Palmert-Farrenkopf resümierten ein erfolgreiches Jugendjahr mit vielen Platzierungen und besten Ergebnissen der Reiterjugend. Auch sie erhielten einem kräftigen Applaus für die florierende Jugendarbeit, die auf viele exzellente Nachwuchsreiter hoffen lässt.

Vorsitzende im Amt bestätigt

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Anja Stumpf, stellvertretender Vorsitzender Ralf Jaugstetter, Schatzmeisterin Monika Jaugstetter als Schatzmeister, Schriftführerin Stefanie Asche, Jugendwartinnen Marion Hilpert-Breunig und Nicole Palmert-Farrenkopf, Kassenprüfer Helga Winter und Oliver Hein, Beisitzer Sandra Hilpert, Adelheid Gerig, Carmen Gerig, Daniela Bohn, Veronic Hilpert-Schönbein, Stefanie Bormann, Anja Schaborak, Hubert Wiegand, Sarah Grein und Lea Willer.

Die Vorsitzende Anja Stumpf verabschiedete den jahrzehntelangen Beisitzer Jürgen Hilpert sowie Peter Hofmann mit einem Präsent und dankte ihnen für das Geleistete. Sie werden dem Verein auch weiterhin als Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ehrenvorsitzender Hermann Hilpert dankte allen Verantwortlichen für die harmonische Zusammenarbeit. MdB Alois Gerig berichtete stolz über den Parlament- Kreis „Pferd“, der auf seine Initiative in Berlin mit vielen reitenden Abgeordneten gegründet wurde.

Zum Abschluss erinnerte die Vorsitzende an den Fahrertag (Vatertag, 30. Mai) und das Höpfinger Reit- und Springturnier (14./15. Juli).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019