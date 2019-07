Andreas Schäfer soll Ortsvorsteher werden

Waldstetten.Ein Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre und die Wahl des neuen Ortsvorstehers und seines Stellvertreters standen im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Waldstetten. Denn Ortsvorsteher Helmut Hartmann stellte sich nach 37-jähriger erfolgreicher Tätigkeit nicht mehr zur Wahl.

Nach Eröffnung der Sitzung durch Ortsvorsteher Hartmann wurde das Sitzungsprotokoll vom 29. Mai vorgelesen und durch die Unterzeichnung der Ortschaftsräte anerkannt. Anschließend gab der Ortsvorsteher bekannt, dass die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl durch das Landratsamt bestätigt worden seien. Einstimmig festgestellt wurde, dass es keine Hinderungsgründe für die neuen Ortschaftsräte gibt.

Als nächsten Punkt stand die Verabschiedung der ausscheidenden Ortschaftsräte an. Diese sind: Ortsvorsteher Helmut Hartmann, Jürgen Fieger und Alois Nörber. Eine offizielle Verabschiedung wird am Montag, 29. Juli im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Turnhalle in Waldstetten stattfinden.

Im Folgenden zählte Ortsvorsteher Helmut Hartmann auf, was in den letzten fünf Jahren in Waldstetten an Projekten umgesetzt wurde. So einige Neuerungen bezüglich des Friedhofes und der dritte Bauabschnitt der Straße nach Altheim.

Mit Hilfe der Vereine konnten Projekte realisiert werden wie zum Beispiel die Anschaffung einer neuen Spülmaschine für die Turnhalle, neue Parkbänke, die Beschilderung am Panoramaweg und die Einrichtung einer behindertengerechten Toilette im Rathausnebengebäude.

Des Weiteren zählte Hartmann auf, welche Vorschläge noch nicht umgesetzt werden konnten. Dazu gehören unter anderem die Vorfahrtsregelung von der Schafgasse bis zum Ortsende Richtung Höpfingen und die Sanierung der Turnhalle. Diese Vorschläge seien nun Aufgabe des neu gewählten Ortschaftsrates.

Anschließend dankte der Ortsvorsteher allen für die gute Arbeit und Zusammenarbeit, namentlich auch den Vereinen.

Jürgen Fieger würdigte hernach im Namen des Ortschaftsrates und der gesamten Ortschaft die Arbeit,die Helmut Hartmann für Waldstetten in den 37 Jahren als Ortsvorsteher geleistet hat. Des Weiteren zählte er auf, was durch Hartmann alles erreicht werden konnte. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Organisation des Heimatfestes im Jahre 1997 und der Anschluss an das DSL-Netz.

Auch Bürgermeister Adalbert Hauck dankte Helmut Hartmann und den Ortschaftsräten für ihre geleistete Arbeit.

Anschließend wurden die neu gewählten Ortschaftsräte verpflichtet und diese Verpflichtung per Handschlag und mit Unterschrift besiegelt.

Zu Ermittlung des Wahlvorschlags für den neuen Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter an den Gemeinderat stimmten die sechs Ortschaftsräte geheim ab. Bürgermeister Adalbert Hauck zählte die Stimmzettel aus und stellte deren Gültigkeit fest. Als neuer Ortsvorsteher wurde einstimmig Andreas Schäfer vorgeschlagen und als dessen Stellvertreterin ebenso einstimmig Helga Frisch. Beide nahmen die Wahl an. Nun muss noch der Gemeinderat den beiden Vorschlägen zustimmen, damit diese in ihr neues Amt eingeführt werden können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019