Anwalt in sozialen Fragen der Mitglieder

Höpfingen.Kompetenz, Stärke und Service hat sich der 211 Mitglieder zählende VdK-Ortsverband Höpfingen-Waldstetten auf die Fahne geschrieben, der am Sonntag im „Ochsen“ seine Generalversammlung abhielt. Die Tagesordnung beinhaltete auch Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Verabschiedung von Schriftführer Walter Kaiser.

Vorsitzender Herbert Häfner führte nach Begrüßung und Totengedenken durch seinen Jahresbericht, in dem er kompakt die wesentlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres aufzeigte. Als Höhepunkt führte er den Vespernachmittag mit Feier des 70-jährigen Bestehens im September an und dankte allen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten Flagge zeigten und sich in mannigfacher Weise engagiert haben.

Rückblick von Walter Kaiser

Mit einem ausführlichen Rückblick wartete Schriftführer Walter Kaiser au. Er erinnerte an die gut besuchten Kaffee- und Vespernachmitage, die kurzweilige 70-Jahr-Feier mit Vortrag der von Herbert Häfner zusammengefassten Chronik und die traditionelle Advenstfeier.

Über die Finanzlage informierte Kassierin Petra Eiermann, der die Kassenprüfer Gerhard Häfner und Karin Gutmann eine einwandfreie Buchführung attestierten.

Hinterbliebenenvertreterin Renate Häfner hatte im vergangenen Jahr sieben Jubilaren gratuliert. Nach dieser Information dankte Herbert Häfner allen Mitstreitern im Vorstand für die gute Zusammenarbeit und leitete zu den Ehrungen über.

Für jeweils zehnjährige Treue zeichnete der Vorsitzende Marina Ehemann, Elmar Farrenkopf, Karin Gutmann, Dieter Hilpert, Karin Hilpert, Klaus Hilpert, Katharina Kaiser, Wilfried Mohr, Edeltraud Remmler, Ralf Ruff und Wolfgang Schell mit dem silbernen Treueabzeichen aus.

Ehrungen

Das goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt Lothar Mohr.

Nach den Ehrungen verabschiedete Herbert Häfner Schriftführer Walter Kaiser, der sein Amt seit 2007 pflichtbewusst und akkurat ausgeübt hatte, mit dem Dank für das Geleistete.

Nach kurzer Pause verband Bürgermeister Adalbert Hauck die Entlastung des Vorstandest mit einem kurzen Grußwort. „Der VdK gehört fest zum Reigen der Höpfinger Vereine“, ließ er wissen und lobte, dass der Ortsverband seinen Aufgaben als Anwalt in allen sozialen Fragen auch im Jubiläumsjahr vollauf gerecht geworden sei: „Hier finden die Mitglieder Rat, Hilfe und Unterstützung“, bemerkte das Gemeindeoberhaupt und dankte dem Vorstand des „sehr gut organisierten Vereins“ für sein Engagement.

Vorstandswahlen

Reine Formsache waren anschließend trotz personeller Veränderungen die anstehenden Vorstandswahlen. Während Vorsitzender Herbert Häfner und Stellvertreterin Elly Jirschikowsky sowie Kassierin Petra Eiermann in ihren Posten bestätigt wurden, tritt Renate Häfner als Schriftführerin die Nachfolge von Walter Kaiser an. Beisitzer bleiben Inge Klotzbücher und Helmut Rosner; als Kassenprüferinnen wirken Karin Gutmann und Beate Leis. Zur Hinterbliebenenvertreterin wurde Edelburga Schell gewählt. ad

